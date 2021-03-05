5 نقاط ساخنة حول العالم شهدت قلق المواطنين لارتفاع أسعار المواد الغذائية

تتسابق دول العالم من أجل الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، ولكن في الوقت نفسه، ظهر بالفعل تحد آخر لبعض الحكومات والاقتصادات الأكثر ضعفا.وذكرت وكالة "بلومبرج " للأنباء أن أسعار المواد الغذائية حول العالم قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أعوام، مدفوعة بحدوث قفزة في أسعار كل شيء، من فول الصويا إلى زيت النخيل، بسبب ارتفاع الطلب من جانب الصين، وضعف سلاسل التوريد، وظروف الطقس السيئة.وتحذر بعض البنوك من أن العالم يتجه نحو "دورة عملاقة" لارتفاع أسعار السلع، كما يمثل التضخم ضغطا آخر على المستهلكين المتضررين من الركود الناجم عن تفشي وباء كورونا، ومن انخفاض قيمة العملة في بعض الأماكن.وقد اندلعت احتجاجات في السودان منذ مطلع العام، في حين ساهمت المخاوف بشأن تأمين السلع الغذائية في حدوث نزاعات في لبنان وتونس.أما في الهند، فقد ثار المزارعون ضد الجهود المبذولة من أجل خفض الأسعار.من ناحية أخرى، فرضت روسيا والأرجنتين قيودا على نقل شحنات المحاصيل الخاصة بهما، بهدف تخفيض الأسعار داخل البلاد، وحتى الدول الغنية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، تفكر في تحديد سقف مقبول لأسعار بعض الأغذية.