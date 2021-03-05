«أوقاف أسوان» تفتتح مسجدى السلام وخالد بن الوليد اليوم (صور)

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان برئاسة الدكتور محمد عزت، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، مسجدين وهما السلام بمنطقة المليقطة بأبو الريش بحري، وخالد بن الوليد بأبو الريش قبلي.ويلقي وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة الجمعة بمسجد السلام بمنطقة أبو الريش بحري عقب افتتاحه، وتأتي تحت عنوان ''رحلة الإسراء ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها''.وتتضمن خطبة الجمعة الحديث عن أن رحلة الإسراء والمعراج جاءت تكريمًا إلهيا لنبينا '' صلى الله عليه وسلم'' بعد ما أصابه من أذى من قومه ما أصابه، فصبر، ورابط، وتحمل، وتضرع إلى ربه سبحانه، حيث يقول تعالي'' واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم'' صدق الله العظيم.كما تتضمن الخطبة أيضًا الحديث حول مظاهر تكريم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم استقبال جميع الأنبياء السابقين له في المسجد الأقصى وصلاته بهم إمامًا، بالإضافة إلى أن كانت رحلة الإسراء والمعراج رحلة عطاء وإكرام ومنح لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولأمته.