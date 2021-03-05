تعاون «الإنتاج الحربي» و«العربية للتصنيع» لتوفير مستلزمات «حياة كريمة»

استقبل الفريق عبد المنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وتم خلال اللقاء بحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الجمعة، بحث تعزيز سبل التعاون لتوريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية في الوقت الحالي، كما تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القرى المصرية.وأوضح الوزير "مرسي" أنه في إطار المبادرة تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع بتشكيل لجنة مركزية مشتركة داخل الوزارة تكون مسئولة عن تدبير شراء جميع الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للمراكز التي تدخل في إطار المبادرة الرئاسية بنظام الشراء المركزي الموحد لسهولة الحصول على أفضل الأسعار من الشركات، وذلك بعد التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المقررة في هذا الشأن.وأضاف أنه من ضمن المستلزمات والمدخلات التي سيتم العمل على توفيرها في إطار المبادرة (معدات محطات الصرف الصحي، الكابلات الكهربائية، نظم الري الحديث، لوازم تبطين الترع والمصارف، والعديد من المستلزمات الأخرى).من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية.وأوضح "التراس" أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وسوف يغير الحياة في الريف المصري، مشيرا إلى أن المبادرة تتم على مرحلتين وتستهدف توطين وتشجيع الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.وأضاف أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين "العربية للتصنيع" ووزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات من أجل توريد كافة المهمات طبقًا لما يجرى تنفيذه علي الأرض، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي الهام.وأشار "التراس" إلى أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الدولة المصرية حاليًا غير مسبوق، ويجب على الصناعة المصرية أن تستفيد من هذه الفرصة، وأن توفر جميع المهام والمستلزمات الخاصة بتلك المشروعات، من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المصرية، وتمكّينها من منافسة المنتجات المستوردة.