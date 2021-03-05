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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:01 ص
خيري حسن
خيري حسن
خالد حماد
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تقام في أتيليه الإسكندرية ندوة كتاب "يا صاحب المدد.. سيرة شاعر ومسيرة وطن" للكاتب الصحفي خيري حسن وذلك في الساعة السادسة مساء، اليوم.

و يتناول كتاب "صاحب المدد " سيرة ومسيرة شاعر نصر أكتوبر زكي عمر، صاحب كلمات " مدد...مدد.. شدي حيلك يا بلد " التي هتفت بها الجماهير خلفه في مدينة المنصورة وقراها لمساندة الجبهة الداخلية، وطرد اليأس من النفوس بعد هزيمة 67 ودعم جنودنا على الجبهة خلال حرب الاستنزاف حتى تحقق النصر بعدها في حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الكاتب خيري حسن لـ " الدستور" أن كتاب "صاحب المدد " يكشف بالوثائق والشهادات عن مأساة هذا الشاعر الفذ، الذي طُرد من مصر إلى دولة اليمن الجنوبي وهناك لقي مصرعه غرقًا في مياه الخليج العربي، وهو الكتاب الأول فى المكتبة العربية الذي تناول سيرة هذا الشاعر الكبير ".

جدير بالإشارة ان الندوة يحضرها الناقد الكبير عبد المنعم كامل، والكاتب الروائي منير عتيبة، ومحمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق. والكاتبة والروائية مني عارف، والشاعر أحمد سماحه، والإعلامي هشام عياد، والشاعر عوض الشيخ، والشاعر محمد الشربيني، والشاعر سمير الأمير، والباحث على خليل يونس، والباحث رشيد الجمال، وأسرة الشاعر الراحل زكي عمر، ويديرها الشاعر الكبير جابر بسيوني.

ويشرف عليها مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية برئاسة الدكتور الفنان محمد وفيق خليل، وعضوية نخبة من الكتاب والفنانين وهم سامى محمد حلمي. هاني السيد، خالد هنو، حسن وصفي، ماهر جرج.
ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم
ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم
ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم
ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم

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