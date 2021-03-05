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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس قبرص يدعو تركيا للابتعاد عن الاستفزازات ووقف تدفقات اللاجئين

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:29 ص
رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس
رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس
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طلب رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تنقل إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة أنه على تركيا الابتعاد عن أي استفزازات وتجنب أي أنشطة يمكن أن تؤثر على الوضع الراهن لفاماغوستا.

وقالت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم، إن ذلك جاء في تصريحات للرئيس أناستاسياديس عقب انتهاء اجتماع مرئي مع المستشارة الألمانية، حيث أكد أنه من أجل أجندة إيجابية يجب على تركيا تهيئة الظروف التي لا يتم فيها تجاهل أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأن تتخذ تدابير بشأن قضية وقف تدفقات اللاجئين وتحقيق تحسن ملموس على الأرض فيما يتعلق بهذا الوضع.

وقال أناستاسياديس إن ميركل "أبدت استعدادها للعب دور في الجهود من أجل تجنب أي أعمال استفزازية من قبل تركيا، وإنها كانت حريصة على المساهمة في أن يكون الاتحاد الأوروبي حاضرًا، وأنها ستقدم أي مساعدة أخرى على المستوى القانوني حتى يتم التوصل إلى التسوية المنشودة".

وحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة القبرصية، اليوم، قال الرئيس أناستاسياديس إنه أجرى محادثة طويلة ومثمرة مع ميركل، حيث تم اطلاعها على آخر المستجدات وكذلك في إطار الجهود المبذولة حتى تتدخل الدول الصديقة لقبرص، بهدف تعزيز آفاق الاجتماع غير رسمي حول قبرص، لتهيئة الظروف التي تسمح للأمين العام للأمم المتحدة بالمضي قدمًا في حوار موضوعي بشأن القضية القبرصية، وعقد مؤتمر جديد حول قبرص.

وأضاف أنه أتيحت له الفرصة لتأكيد إرادته القوية لحضور الاجتماع الخماسي غير الرسمي بشأن قبرص، وأنه أصر على أن التسوية لا يمكن أن تنتقص من معايير قرارات الأمم المتحدة ولا يمكن أن تنتهك مكتسبات الاتحاد الأوروبي.

وقال أناستاسياديس: "إننا دولة في الاتحاد الأوروبي وسنبقى كذلك، ولهذا السبب نطلب مساهمة الاتحاد الأوروبي لأن وجوده يضمن أن ما يتم الاتفاق عليه يتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه ناقش مع ميركل اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيعقد في 25- 26 مارس، والذي ستتم خلاله مناقشة قضية الهجرة، مشيرًا إلى أن تدفقات اللاجئين القادمين من تركيا لها تأثير كبير على التركيبة السكانية لجمهورية قبرص، وبالأخص القبارصة اليونانيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا جميع الأطراف المعنية لحضور اجتماع غير رسمي خمسة زائد واحد بشأن القضية القبرصية في جنيف- سويسرا في الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2021.

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