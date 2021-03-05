دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

كشفت دراسة حديثة عن أن نسبة النساء في المناصب القيادية بالشركات المتوسطة في ألمانيا لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها في عام 2013، على الرغم من ارتفاعها على أساس سنوي.وأظهرت بيانات بنك التنمية الألماني الحكومي أن حوالي 638 ألف امرأة تولت إدارة شركات متوسطة الحجم أو عملت لحسابها الخاص في عام 2020، بزيادة قدرها 25 ألف امرأة مقارنة بعام 2019 وشكلت النساء العام الماضي نسبة 16.8% من المناصب القيادية في الشركات، مقابل 16.1% عام 2019.وكانت نسبتهن تبلغ 19.4% في عام 2013.وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني، فريتسي كولر- جايب، اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق الاثنين المقبل (8 مارس): "لا تزال المرأة ممثلة تمثيلًا متدنيًا كرئيسة لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ولم يرتفع عدد القيادات النسائية في الشركات إلا على نحو طفيف في عام كورونا 2020".