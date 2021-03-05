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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير هولندى: مصر مؤهلة لتصبح من كبار مصدرى الغاز المسال فى العالم

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:27 ص
الغاز المسال
الغاز المسال
سيد الابنودى
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نشر موقع «Verocy» الهولندى المتخصص فى الاستشارات الاستثمارية فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريرًا عن تقدم مصر واستمرار ازدهارها فى مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تنامى الطلب المتوقع على الغاز الطبيعى وتمتع مصر ببنية تحتية متميزة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق المتوسط، ما يجعلها مؤهلة للمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير الذى كتبه المحلل الاقتصادى سيريل ويدر شوفن- تحت عنوان "إحياء تصدير الغاز المصرى.. بوادر التوسع فى صادرات الغاز المسال لدول شرق المتوسط" أن مصر التى تعد دولة رائدة فى إنتاج الغاز فى إفريقيا تتقدم بخطوات سريعة نحو المشاركة بدور فعال فى تلبية الاحتياجات الناجمة من الانتعاش المتوقع للطلب على الغاز بالأسواق بعد التراجع فى عام 2020.
ورصد التقرير عددًا من البوادر الإيجابية لتصدير الغاز الطبيعى المسال من مصر وتشمل استمرار صادراته من مصنع إدكو التى تصل أغلبها إلى الأسواق الآسيوية، خاصة الصين والهند، كما عاد مصنع دمياط لتصدير الغاز المسال إلى العمل مجددًا فى فبراير الماضى بعد توقف دام 8 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن حقل ظهر العملاق والاكتشافات الأخرى بمصر وشرق المتوسط تمكنها من العودة كواحدة من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعى المسال.
وألقى التقرير الضوء على التصريحات الأخيرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن خطط التوسع في تصدير الغاز المسال التى تراعى أساسيات السوق ووضع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمكنت من رفع قدراتها التصديرية من الغاز الطبيعى المسال إلى 12.5 مليون طن سنويًا بعد تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز بطاقة 4.5 مليون طن.
وأضاف التقرير أن مصانع تصدير الغاز الطبيعى المسال فى مصر بكل من ادكو ودمياط تعد خيارًا مهمًا لمنتجى الغاز من الشركات العالمية العاملة بشرق المتوسط مثل شركة شيفرون الأمريكية التى أبدت رغبتها فى ربط الحقول البحرية التابعة لها بمصانع إسالة الغاز فى مصر، كما يتجه الفائض المحلى من الغاز إلى تسهيلات مصانع إسالة الغاز.
وعلى جانب آخر، يسلط التقرير الضوء على خطط مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن مزايدة كبرى للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية لكل من هيئة البترول وشركة إيجاس علاوة على توقيعه اتفاق مؤخرًا مع شركة شل للبحث والاستكشاف فى مياه البحر الأحمر.

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