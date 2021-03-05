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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: انتهاء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى المحافظات اليوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:54 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت وزارة الصحة والسكان، انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، اليوم الجمعة، بعد مد الحملة لمدة يومين، حيث كان من المقرر انتهائها أمس الأربعاء الموافق 3 مارس، وذلك بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مد فترة الحملة يأتي حرصًا من الوزارة على تطعيم كافة الأطفال من المصريين وغير المصريين ممن لم يتلقوا التطعيمات خلال أيام الحملة بسبب وجود أعراض مرضية منعتهم، أو أسباب أخرى، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية الإشرافية التابعة للوزارة من العاملين بالحملة سوف تقوم بمراجعة الحالة التطعيمية للأطفال بالمنازل وتطعيم من لم يتلقوا اللقاح منهم.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم تطعيم 16 مليونًا و406 آلاف و151 طفلًا بنسبة 98.2% من ضمنهم 17 ألفًا و749 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم الأحد 28 فبراير وحتى أمس الأربعاء 3 مارس 2021، والتي تستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

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