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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ثقب الوقود».. الإنقاذ يمنع تكرار كارثة «مركب الإسكندرية» بالبحر الأحمر

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:03 ص
كارثة «مركب الإسكندرية»
كارثة «مركب الإسكندرية» بالبحر الأحمر
علي عواد
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أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، نجاح الجهات المعنية في إنقاذ 11 صيادًا من الغرق بعد تعرض مركب تقلهم تسمى «نعمت الله» ورقمها 44497، للشحوط بالقرب من جزيرة الجيثوم، وذلك عقب تلقي استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب، بسبب ثقب بخزان الوقود.

أوضح المحافظ في بيان له، أنه تابع على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان على طاقم المركب، وأجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بهم لطمأنتهم، كما أجرى العديد من الاتصالات بالجهات المختصة لإنقاذهم.

وأكد أنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ الصيادين بنجاح، رغم ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى فى تشغيل المركب، بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

كشف المحافظ عن أن الجهات المختصة تمكنت من إنقاذ طاقم المركب بالكامل، وذلك بعدما نقلتهم على مركب صيد اسمها "كرم الله"، وهم فى طريقهم إلى منازلهم الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم التمكن من إنقاذ المركب "نعمت الله" وغرقت، لافتًا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية للاطمئنان على الصيادين، وطمأنة أسرهم.

أشار المحافظ إلى أن جميع الصيادين الناجين من الغرق بصحة جيدة، وكانت سيارات الإسعاف فى استقبالهم بمجرد وصولهم إلى البر لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم والاطمئنان عليهم.

وتقدم المحافظ بالشكر إلى العاملين فى غرفة عمليات المحافظة لجهودهم التي بذلوها في التواصل على مدار الساعة مع الصيادين وطمأنتهم، إضافة إلى طمأنة أسرهم بكل المستجدات، من بداية الاستغاثة التى بدأت مساء الخميس، واستمرت حتى نجاح عملية الإنقاذ فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من غرق مركب في الإسكندرية، وسقوط ضحايا ومصابين، بينهم أسرة كاملة، قبل نحو أسبوع.

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