خبيرة تغذية تقدم «روشتة» لتقوية المناعة وفقدان الوزن بشكل صحي

كشفت الدكتورة منة الكيلاني، خبيرة التغذية العلاجية، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن كيفية إنقاص الوزن للجسم خلال الجلوس في المنزل، وذلك عن طريق تنظيم تناول وجبات الأكل بشكل كبير كمرحلة أولى مع التأكيد على مواعيد تناول الوجبات خلال اليوم.ولتقوية مناعة الجسم، نصحت خبيرة التغذية العلاجية، بتناول الفيتامينات المعادن والألياف الموجودة في عسل النحل، والخضروات، والفاكهة، وبالأخص الغنية بالزنك والسيلينيوم كالبطاطس، والبطاطا، والكاكاو، والثوم، والبروكلي، والسبانخ، والموز، وكذلك الغنية بفيتامين c وE ومضادات الأكسدة كالخضروات، الورقية الداكنة، والفلفل، والجزر، والبصل، والفاكهة الملونة كالبرتقال، والكيوي، والفراولة، وأيضا الموالح، والليمون مع مراعاة تأثر الفيتامينات بالحرارة أثناء الطبخ، لذلك يفضل تناولها نيئة في صورتها الأصلية.وقالت أخصائية التغذية العلاجية، إن مرض السمنة أصبح ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، وهذه الظاهرة ناتجة من الكثير من السلوكيات الخاطئة، خاصة لدى الشباب، مضيفة أن سمنة البطن هي أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الأجهزة لجسم الإنسان، ولا يمكن أن تعمل هذه الأجهزة عملها على أكمل وجه في ظل وجود الخلايا الدهنية، مضيفة أن الإرادة مع تنظيم التغذية ونوعية الأكل يعتبر عاملًا كبيرًا جدًا في إنقاص الوزن، إلى جانب ممارسة الرياضة سواء بالجري البسيط أو المشي بمقدار ساعة يوميًا.وتابعت الدكتورة منة قائلة أن "الجسم الذي يقوم بإنقاص الوزن لأول مرة يستوعب أسرع وينقص وزنه بشكل كبير، بخلاف من أجرى عدة تجارب في إنقاص وزنه أو قام بتجربة الصيام المتقطع أو الأدوية التي تنقص وزن الجسم، بالإضافة إلى أن الجهاز المناعي والحرق عادة يكون قويا وفعالا".وقدمت 4 نصائح بسيطة للتمتع بحياة صحية بدون مشاكل وذلك عن طريق، المواظبة على تناول الخضروات والفواكه الطازجة والبروتينات، وتقليل الدهون واستخدام زيت الزيتون في الطعام قدر الإمكان، والتركيز على كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها طوال اليوم، حتى لا يحدث ضغط وإرهاق على خلايا الجسم، وممارسة الرياضة وشرب كمية مناسبة من الماء والحصول على قسط كاف من النوم ليلا.