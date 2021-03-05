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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس الثاني ينعى الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:50 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار.

وقال البابا في بيان نشره المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: نتقدم بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بني مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بني مزار في نياحة نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء في مجد السماء.

وانطلقت إلى السماء اليوم لتكن في فردوس الفرح نفس نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار بمحافظة المنيا بعد معاناة طويلة مع المرض.

ولد الأنبا أثناسيوس في 27 أبريل 1948 وترهبن في 7 أبريل 1975 ثم رسم قسيسًا في يناير 1978 ثم قمصًا في 24 أغسطس 1980.

خدم ما بين بني سويف وولاية كاليفورنيا الأمريكية (من عام 1980-1989) وأستراليا 1989، ثم خدم في سكرتارية قداسة البابا شنودة الثالث.

رسم في عام 2001 أسقفًا لبني مزار بيد البابا شنودة الثالث.
البابا تواضروس الثاني ينعى الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار
البابا تواضروس الثاني ينعى الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار

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