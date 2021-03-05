وزير الإسكان: بدء تسليم 1128 شقة بـ«سكن مصر» بحدائق أكتوبر الأحد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 732021، في تسليم 1128 وحدة سكنية (47عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأحد 1142021 فى التسليم.وفي بيان للوزارة أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 192 و73، يوم الأحد 732021، ووحدات العمارتين رقمي 193 و10، يوم الإثنين 832021، ووحدات العمارتين رقمي 194 و67، يوم الثلاثاء 932021، وتخصيص يوم الأحد 442021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 195 و163، يوم الأحد 1432021، ووحدات العمارتين رقمي 196 و197، يوم الإثنين 1532021، ووحدات العمارتين رقمي 205 و198، يوم الثلاثاء 1632021، وتخصيص يوم الإثنين 542021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و69، يوم الأحد 2132021، ووحدات العمارتين رقمي 199 و71، يوم الإثنين 2232021، ووحدات العمارتين رقمي 20 و200، يوم الثلاثاء 2332021، وتخصيص يوم الثلاثاء 642021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.و تابع أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و201، يوم الأحد 2832021، ووحدات العمارتين رقمي 165 و77، يوم الإثنين142021، ووحدات العمارات أرقام 21 و202 و207، يوم الثلاثاء 242021، وتخصيص يوم الأحد 1432021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثاني، أوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 118 و104، يوم الأحد 732021، ووحدات العمارتين رقمي 119 و105، يوم الإثنين 832021، ووحدات العمارتين رقمي 121 و106، يوم الثلاثاء 932021، وتخصيص يوم الأحد 442021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.وأضاف المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 107 و103 يوم الأحد 1432021، ووحدات العمارتين رقمي 108 و122، يوم الإثنين 1532021، ووحدات العمارتين رقمي 127 و123، يوم الثلاثاء 1632021، وتخصيص يوم الإثنين 542021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 128 و124، يوم الأحد 2132021، ووحدات العمارتين رقمي 109 و114، يوم الإثنين 2232021، ووحدات العمارتين رقمي 111 و101، يوم الثلاثاء 2332021، وتخصيص يوم الثلاثاء 642021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 125 و113، يوم الأحد 2832021، ووحدات العمارتين رقمي 112 و126، يوم الإثنين142021، وتخصيص يوم الأحد 1142021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.