65 ألفا و909 إصابات جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 65 ألفا و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 28 مليونا و827 ألفا و146 حالة.وأفادت الجامعة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة بأن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 520 ألفا و358 حالة