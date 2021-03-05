الخروج من الاتحاد الأوروبى يضع بريطانيا فى «ورطة»

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم الجمعة، الضوء على تحذير بروكسل من أنها ستبدأ إجراءات قانونية قريبًا جدًا، بعد تحرك من جانب المملكة المتحدة لتأجيل تنفيذ جزء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلق بأيرلندا الشمالية من جانب واحد.وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفشوفيتش، إن إعلان الحكومة يوم الأربعاء الماضي، كان بمثابة «مفاجأة سلبية للغاية».ومن جانبه، أكد ديفيد فروست، وزير مكتب مجلس الوزراء، إن المملكة المتحدة تمدد سلسلة من فترات السماح المصممة لتسهيل التجارة بين أيرلندا الشمالية، التي لا تزال في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا العظمى أثناء وضع الترتيبات الدائمة.وأثار ذلك ردًا غاضبًا في بروكسل، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بالتراجع عن التزاماتها التعاهدية في اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى ضمان عدم عودة الحدود الصعبة بين أيرلندا الشمالية والجمهورية.وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال سيفوفيتش- المسئول عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية-: إن «المفوضية الأوروبية تعمل الآن على إجراءات الانتهاك"ضد المملكة المتحدة.. نحن نعده حاليًا وسيكون حقًا شيئًا قادمًا إلى طاولتنا قريبًا جدًا.. إن أدق مصطلح يمكنني أن أعطيك إياه هو حقًا قريب جدًا».جاء تحذيره بعد أن سعى بوريس جونسون للتقليل من شأن النزاع، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ ببساطة بعض الإجراءات المؤقتة والتقنية؛ لضمان استمرار تدفق التجارة.ومع ذلك، اتخذ أعضاء البرلمان الأوروبي بالفعل خطوات لتأجيل التصديق الرسمي على اتفاقية التجارة والتعاون الأوسع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في انتظار نتيجة الخلاف الأخير.