209 إصابات جديدة بكورونا في الصومال

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية، اليوم الجمعة، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى7727 حالة.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن وزيرة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور قولها، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلي 260 حالة، بالإضافة إلي تعافي 21 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 3867 حالة.