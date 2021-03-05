إلغاء تحذيرات تسونامي في جنوب المحيط الهادئ بعد زلازل عنيفة

ألغيت أوامر الإخلاء في العديد من جزر جنوب المحيط الهادئ الجمعة ما سمح لعشرات آلاف السكان بالعودة إلى منازلهم، بعدما زال على ما يبدو خطر تعرّض هذه المناطق لأمواج تسونامي كبيرة بعد سلسلة من الزلازل العنيفة.وضربت زلازل متتالية بقوة 7،3 و7،4 و8،1 درجات على مقربة من جزر كيرماديك النيوزيلندية النائية، أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية العنيفة ما استدعى صدور تحذيرات من أمواج تسونامي في أنحاء المحيط الهادئ.وغادر آلاف الأهالي منازلهم متوجهين إلى مناطق مرتفعة بعدما توقعت السلطات أمواجا تصل إلى ثلاثة أمتار في كاليدونيا الجديدة وفانواتو، فيما أعلن الإنذار في دول وأراض من نيوزيلندا إلى البيرو، ومن روسيا إلى القارة القطبية الجنوبية.