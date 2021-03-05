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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم «فتاة أبو نبهان» التي تعمل ميكانيكي سيارات

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:41 ص
أزمة المهاجرين في
أزمة المهاجرين في اليونان
الدقهلية : عمرو الحوتى
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كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية السيد العميد مهندس عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بزيارة وتكريم فتاة أبو نبهان سارة أحمد، التي تعمل ميكانيكي سيارات وذلك تشجيعا لها، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية كرم رئيس المركز الفتاة بمنحها شهادة تقدير لتميزها.

وأجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بالمهندسة سارة احمد، وأثنى في مكالمته علي جهدها وتفوقها في مهنة تحمل المشقة وكونها مثالا يحتذي بها للفتاة المصرية، وقد وعدها المحافظ بزيارتها بمحل عملها في أقرب فرصة ممكنة، وطلب منها التوجه إليه في حال وجود أي معوقات أو أي متطلبات تحتاجها.

وجدير بالذكر أن الفتاة سارة أحمد دياب هي ابنة قرية أبو نبهان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتي قررت أن تختار حياة التعب والمشقة لتثبت نفسها أمام العالم كله بأنها فتاة جديرة بالاحترام، اقتحمت حياة العمل بمهنة معروفة بانها مهنة للرجال فقط وهي "ميكانيكا السيارات"، وقررت أن تشارك والدها وشقيقها مهنتهم وتثبت نفسها فيها.

وقد بدأت تعلم مهنة الميكانيكا منذ سنوات حيث كان والدها يعمل بورشته الموجودة اسفل المنزل وكانت تمكث معه لفترات كبيره فتعلمت منه العديد من التفاصيل داخل الورشة، ولم تكتف سارة بذلك بل سعت الى تطوير ذاتها من خلال اخذ "كورسات" ودورات تؤهلها لممارسة المهنة، وأصبحت الآن قادرة على الكشف على السيارات الحديثة ومعرفة العيوب الموجودة بها، ما أكسبها الخبرة الكافية التي جعلتها تستقل هي واخيها محمد "ميكانيكي" بورشة داخل القرية، بعيدا عن ورشة والداهما بكوم النور والذى يستعينون به عند مواجهة أي مشكلة.
محافظ الدقهلية يكرم «فتاة أبو نبهان» التي تعمل ميكانيكي سيارات
محافظ الدقهلية يكرم «فتاة أبو نبهان» التي تعمل ميكانيكي سيارات
محافظ الدقهلية يكرم «فتاة أبو نبهان» التي تعمل ميكانيكي سيارات
محافظ الدقهلية يكرم «فتاة أبو نبهان» التي تعمل ميكانيكي سيارات
محافظ الدقهلية يكرم «فتاة أبو نبهان» التي تعمل ميكانيكي سيارات
محافظ الدقهلية يكرم «فتاة أبو نبهان» التي تعمل ميكانيكي سيارات

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