ضبط عاطل تحرش بالفتيات أثناء خروجهن من الامتحان في المنوفية

تمكنت مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية الأمن بمحافظة المنوفية، بقيادة المقدم أحمد كشك، رئيس المباحث، من ضبط عاطل تحرش بالفتيات أثناء خروجهن من الامتحانات.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عاطل يدعى "أ، س، م"، 39 سنة، مقيم بمركز الشهداء، سبق اتهامه في العديد من القضايا لقيامه بالتحرش بالفتيات أثناء مرورهن بأحد الشوارع في المدينة.وترجع أحداث الواقعة إلى سماع صراخ الفتيات بالمرحلة الثانوية، في أحد شوارع المدينة بعد خروجهم من الامتحان، فقام الأهالي باستدعاء الشرطة وتم تحرير محضر رقم 2829 مركز الشهداء، وحبس المتهم لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.