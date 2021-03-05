«خطر العوز».. «الجارديان» تُحذر من أزمة المهاجرين في اليونان

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن تعرض آلاف اللاجئين لخطر التشرد؛ بسبب الإنهاء المفاجئ لبرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة النقدية والمأوى المؤقت للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في اليونان.تصاعدت النداءات من مجموعات الإغاثة، وسط مخاوف من أن يواجه أكثر من 2000 رجل وامرأة وطفل العوز إذا لم يتم اتخاذ إجراء.ومن جانبه، قال إيموجين سودبيري، مدير السياسات والمناصرة في أوروبا بلجنة الإنقاذ الدولية: «إنه أمر مقلق للغاية أن يتم دفع اللاجئين المعترف بهم في اليونان إلى الشوارع وسط جائحة عالمي، بدون الوثائق الضرورية، والوصول إلى المعلومات، والمهارات اللغوية أو غيرها من الوسائل الأساسية للاعتماد على الذات، فهم معرضون لخطر كبير بأن يصبحوا بلا مأوى وعاطلين عن العمل».ولجأت العائلات التي أُجبرت على مغادرة أماكن إقامة منظمة، محرومة من أي شبكة أمان، في الأسابيع الأخيرة إلى النوم في العراء في الحدائق والساحات العامة.ومن المقرر أن يغادر حوالي 750 رجلًا وامرأة وطفل من الملاجئ المؤقتة في الأيام المقبلة مع انتهاء البرنامج أخيرًا، وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية.وقال ليفتيريس بابجياناكيس الذي يركز على قضايا اللاجئين في منظمة التضامن الآن غير الحكومية: «ما نراه يعكس النقص الشامل في سياسة الاندماج الوطني التي، بشكل لا يصدق، لا تزال تمثل مشكلة بعد سنوات عديدة من بدء هذه الأزمة، متابعًا: إنها صور رأيناها من قبل، وسنراها مرة أخرى، ما لم يتم بذل جهود حقيقية لإدراج هؤلاء الأشخاص في مجتمعنا».ويُنظر الآن إلى اندماج ما يقدر بنحو 80000 لاجئ في اليونان، على أنه التحدي الأكبر الذي يواجهه بلد منذ فترة طويلة في الخطوط الأمامية لتدفقات المهاجرين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.منذ توليها السلطة في يوليو 2019، ركزت حكومة يمين الوسط في البلاد على تسريع طلبات اللجوء وتخفيف المخيمات المكتظة على جزر بحر إيجة الأمامية من خلال نقل طالبي اللجوء الناجحين إلى البر الرئيسي.وموجب قانون يهدف إلى تحرير مساحة في مراكز استقبال الجزر، فإن اللاجئين المعترف بهم لديهم شهر واحد فقط للانتقال من الإقامة المنظمة إلى الاكتفاء الذاتي في مرافق المعيشة غير المدعومة، غالبًا ما تكون غير قادرة على التحدث باليونانية، وتكافح الغالبية العظمى من أجل الاندماج على الإطلاق.وأعربت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها المتكررة بشأن انتهاء المساعدة قبل الأوان، وغالبًا ما يتم إعاقة الوصول إلى برامج العمل والرعاية الاجتماعية بسبب العقبات التي تواجه تأمين أشياء بسيطة مثل الرقم الضريبي أو الحساب المصرفي، ووهي عقبات فاقمها الوباء.من الناحية النظرية، يمكن للاجئين المعترف بهم السفر إلى أجزاء أخرى من أوروبا، لكن بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكنهم البقاء في دولة عضو أخرى لمدة ثلاثة أشهر فقط قبل المخاطرة بإعادتهم إلى اليونان.وقالت إدارة كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنها ستكشف عن استراتيجية اندماج وطنية وشيكة.وردا على طلب للتعليق على المخاطر التي يشكلها إغلاق الفنادق للاجئين، قال مانوس لوجوثيتيس، المسؤول الكبير في وزارة الهجرة اليونانية، إن أثينا تتصرف وفقًا للخطة.وقال: «كان برنامج فيلوكسينيا سيُلغى دائمًا بشكل تدريجي، لقد تلقينا إبهامًا وتهنئة من قبل الاتحاد الأوروبي ليس فقط للقيام بذلك، ولكن القيام بذلك في الوقت المحدد».