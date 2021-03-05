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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» و«الفاو» تكافحان دودة الحشد لتقليل الفاقد في المحاصيل

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:36 ص
الدكتور محمد عبدالمجيد،
الدكتور محمد عبدالمجيد،
عبدالناصرمحمد
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، توصيات مشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية لتقليل الفاقد في المحصول الناتج عن الإصابة بدودة الحشد الخريفية الي ما دون 5 – 10%، من خلال تطبيق استراتيجيات المكافحة المتكاملة ومنع المزيد من انتشار دودة الحشد الخريفية الي مناطق جديدة غير مصابة عن طريق تطبيق تدابير الصحة النباتية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات والمنسق الوطني لمشروع الطوارئ المشترك مع الفاو"، ونقطة الاتصال الوطنية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن أهمية المشروع تأتي كمبادرة تسعي لتغطية واسعة لمناطق ثلاث هي إفريقيا، وآسيا، والشرق الأدنى وشمال إفريقيا، يشترك فيها أكثر من 80 دولة و3 منظمات إقليمية لوقاية النبات ذات صلة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات والمنسق الوطني لمشروع الطوارئ المشترك مع الفاو"، إنه تم اختيار 8 بلدان نموذجية توضيحية تم تحديدها لتنفيذ 8 مناطق جغرافية مختلفة تتبع كل بلد نموذجي عدد من الدول التجريبية، ويهدف الي تكوين 8 حزم للمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية يتم تطويرها لـ 8 بلدان مختلفة ويمكن تطبيقها بالمنطقة الجغرافية المختصة، موضحا إنه يوجد 8 نقاط اتصال او مسؤولين فنين من أمانة دودة الحشد الخريفية في المنظمة تم تكليفهم بمساعدة 8 مراكز او مناطق جغرافية لتنفيذ خطة الحراك العالمي.

وأوضح " عبد المجيد" إنه من المتوقع ان يحقق الحراك العالمي تأثيرا كبيرا في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، من خلال اختيار مصر كدولة نموذجية واختيار اليمن، والسودان، وموريتانيا كدول تجريبية، وهو ما سيسمح لمصر بتجريب أدوات مختلفة لمكافحة الآفه وتصميم واختبار حزمة من تدابير الإدارة المتكاملة.

وأشار إلى أن اختيار مصر كدولة نموذجية لتنفيذ أنشطة الحراك العالمي، يأتي استنادا إلى كون مصر أكبر منتج للذرة في الإقليم بحصة تبلغ 60 % من الإنتاج الإقليمي، بالإضافة الي توافر شبكة من الخدمات الزراعية، والمراكز البحثية، والبنية التحتية الضرورية لتجريب المبيدات ووسائل المكافحة المختلفة.

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