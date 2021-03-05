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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استجابت لـ532 حالة فى فبراير.. «مدبولى» يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:47 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود المبذولة خلال شهر فبراير الماضي، من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية في التعامل الحاسم والسريع مع استغاثات المواطنين في الجوانب الصحية، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة، ويعزز مساعي الدولة في الوصول إلى المواطن عبر مختلف قنوات التواصل.

وأكد الدكتور حسام المصري، أن لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت خلال شهر فبراير الماضي، لـ532 حالة تم الوصول إليها عبر الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم صدور 57 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، و8 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، كما تم إجراء 264 عملية جراحية، وتركيب أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية لـ23 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الدكتور حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء قامت بفحص جميع الحالات التي تم رصدها ومناظرتهم، إذا لزم الأمر، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة وتقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية للحالات وفقًا للبروتوكولات العلاجية وبحسب ما تراه اللجنة، حيث تسعى اللجنة الطبية العليا دائمًا إلى رفع المعاناة عن المرضى ووصول الخدمة إلى مستحقيها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور حسام المصري، أن اللجنة نجحت كذلك في توفير أدوية لإجمالي 70 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، إلى جانب توفير الإجراءات الطبية لـ6 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، مضيفًا أنه تم أيضًا رصد 114 منشورًا كاذبًا على صفحات التواصل الاجتماعي والتعامل معها قانونيًا.

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