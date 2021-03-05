كارثة «زلزال اليونان».. انهيار طرق ومبان ونصب خيام للمتضررين

أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الجمعة، بأن أضرارًا بالغة لحقت بعشرات المباني بعد وقوع زلزال ثان قوي في مدينة لارسيا وسط اليونان الليلة الماضية.وذكرت الصحيفة أن طواقم وزارة البنية التحتية اليونانية أكدت تضرر عشرات الأعمال التجارية والكنائس والمباني العامة، كما عرقلت الانهيارات الصخرية سير المرور في عدة مناطق بشبكات الطرق، فضلًا عن تشقق أنابيب المياه في العديد من المناطق.وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل 300 شخص من قرية داماسي وسط اليونان إلى فندق، وسيتم نقل 50 آخرين اليوم الجمعة، فيما لا يزال نحو 120 شخصًا يمكثون في الخيام منذ الليلة الماضية في بلدة تيرنافوس وسط اليونان.يشار إلى أن زلزالًا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر كان قد ضرب مدينة لاريسا مساء أمس الأول الأربعاء وأعقبه عدة هزات أرضية قوية.