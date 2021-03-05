فرنسا: وضع فيروس كورونا سيتحسّن خلال 4 إلى 6 أسابيع

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 سيتحسّن خلال 4 إلى 6 أسابيع داخل البلاد، وفقًا لسكاي نيوز.وحتي الأن، وصل عدد المواطنين الحاصلين علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في فرنسا إلي 5.02 مليون جرعة، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.كما أشارات التقديرات إلى أن معدل التطعيم في فرنسا بلغ 129 ألفًا و283، في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 2.1 عام لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.وفي سياق متصل، كشفت السلطات الصحية الفرنسية، عن تسجيلها 25279 إصابة و293 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات امس.وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في إحصائية جديدة، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25279، مقارنة مع 25403 الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3835595 حالة.وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 293 وفاة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 322 الأربعاء، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 87835 متوفيا، بينهم 62862 في المستشفيات و24973 في دور المسنين.