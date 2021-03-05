إيطاليا: إعطاء 4.91 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 4.91 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 141ألفا و139جرعة لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.7 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 9 أسابيع.وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا ثلاثة ملايين إصابة، وعدد حالات الوفاة 98 ألفا و974 حالة