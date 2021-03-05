الأنبا يؤانس يترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.جاء ذلك عقب مشاركته أمس في فعاليات ختام اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.شاركه في صلاة القداس الإلهي عدد من الكهنة إلى جانب الشعب القبطي.واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي؛ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.