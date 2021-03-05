كوريا الجنوبية تكشف عن خطة لتجديد إجراءات مكافحة كورونا

كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن خطة لتجديد قواعد التباعد الاجتماعي ضد فيروس كورونا المستجد، في محاولة لفرض قيود أكثر عدلًا وإعطاء رسائل أكثر وضوحًا للجمهور.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن نظام التباعد الاجتماعي سيتكون من أربعة مستويات وتسمح للتجار، مثل المقاهي والمطاعم ودور السينما، بممارسة الأعمال التجارية في إطار جهود الاحتواء الطوعي، فيما سيطلب فقط من بعض مرافق الترفيه عالية الخطورة مثل النوادي الليلية، تعليق أعمالها إذا فرضت السلطات الصحية أعلى مستوى بموجب قواعد التباعد الاجتماعي ذات المستويات الأربعة.وتقع سول وضواحيها، التي تضم حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، حاليًا تحت المستوى 2، ثالث أعلى مستوى، ويتم وضع المناطق الأخرى تحت المستوى 1.5.من جانبه، قال سون يونغ-ريه، المسئول الكبير في وزارة الصحة، إن القواعد المعدلة سيتم تطبيقها إذا تباطأ انتشار الفيروس وفرضت السلطات الصحية مستوى 1 من قواعد التباعد الاجتماعي المعدلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مستوى التباعد الاجتماعي ذي المستويات الأربعة اعتمادًا على المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات المؤكدة لكل 100.000 شخص.يذكر أن قواعد التباعد الاجتماعي الحالية المكونة من خمسة مستويات في البلاد واجهت انتقادات متزايدة لأنها تحظر بصرامة أنشطة تجارية معينة لصغار التجار، بينما تظهر الثغرات في جهود الاحتواء في المرافق الدينية والمستشفيات والشركات التي تضررت من انتشار واسع النطاق.