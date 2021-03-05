رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تكشف عن خطة لتجديد إجراءات مكافحة كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:59 ص
إجراءات مكافحة كورونا
إجراءات مكافحة كورونا
ا ش ا
طباعة
كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن خطة لتجديد قواعد التباعد الاجتماعي ضد فيروس كورونا المستجد، في محاولة لفرض قيود أكثر عدلًا وإعطاء رسائل أكثر وضوحًا للجمهور.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن نظام التباعد الاجتماعي سيتكون من أربعة مستويات وتسمح للتجار، مثل المقاهي والمطاعم ودور السينما، بممارسة الأعمال التجارية في إطار جهود الاحتواء الطوعي، فيما سيطلب فقط من بعض مرافق الترفيه عالية الخطورة مثل النوادي الليلية، تعليق أعمالها إذا فرضت السلطات الصحية أعلى مستوى بموجب قواعد التباعد الاجتماعي ذات المستويات الأربعة.
وتقع سول وضواحيها، التي تضم حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، حاليًا تحت المستوى 2، ثالث أعلى مستوى، ويتم وضع المناطق الأخرى تحت المستوى 1.5.

من جانبه، قال سون يونغ-ريه، المسئول الكبير في وزارة الصحة، إن القواعد المعدلة سيتم تطبيقها إذا تباطأ انتشار الفيروس وفرضت السلطات الصحية مستوى 1 من قواعد التباعد الاجتماعي المعدلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مستوى التباعد الاجتماعي ذي المستويات الأربعة اعتمادًا على المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات المؤكدة لكل 100.000 شخص.
يذكر أن قواعد التباعد الاجتماعي الحالية المكونة من خمسة مستويات في البلاد واجهت انتقادات متزايدة لأنها تحظر بصرامة أنشطة تجارية معينة لصغار التجار، بينما تظهر الثغرات في جهود الاحتواء في المرافق الدينية والمستشفيات والشركات التي تضررت من انتشار واسع النطاق.

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

«مليونير لمدة 24 ساعة».. شركة تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

فيتنام تبدأ التطعيم ضد كورونا الإثنين

الجمعية الملكية تُكرم عالمة في «أوكسفورد» على تطوير لقاح كورونا

تنامي الثقة في لقاحات كورونا مع تبدد المخاوف من الآثار الجانبية

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718