نائبة بايدن: سلوك إيران الإقليمى خطير

وصفت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلوك إيران في المنطقة بالخطير.ووصفت نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، سلوك إيران الإقليمي بالخطير، في إشارة إلى محاولتها عبر ميليشيات موالية لها زعزعة أمن عدد من الدول في المنطقة، سواء في العراق أو اليمن أو سوريا، بالإضافة إلى تطورات ملف النووي الإيراني الأخيرة، وفقًا لبيان من البيت الأبيض.جاءت تصريحات "هاريس" في أول مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ توليها المنصب في يناير الماضي.وكان "نتنياهو" قد ألمح في تصريحات سابقة إلى وجود خلاف بينه وبين بايدن، حول طريقة التعاطي مع الملف الإيراني، لا سيما مسألة الاتفاق النووي.