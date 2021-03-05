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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تعلن مراكز تقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقي اللقاحات وهي: مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز طبي الزهور بـ حي الأسمرات" و4 مراكز بـ محافظة الجيزة "مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص"، و3 مراكز بمحافظة الإسكندرية "المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة"، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية "مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر".

وأضاف "مجاهد" أنه تم تخصيص مركزين لتلقي اللقاحات بـ محافظة البحيرة "المعهد القومي للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي"، و4 مراكز بـ محافظة أسيوط "مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بني زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور"، ومركزين بمحافظة الوادي الجديد "مركز طبي الخارجة، ومركز طبي الداخلة".

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بـ محافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بـ محافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بـ محافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بـ محافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بـ محافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بـ محافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمي بـ محافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولي بـ محافظة الدقهلية، والمركز الطبي بكيمان فارس بـ محافظة بني سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بـ محافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجي بـ محافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بـ محافظة سوهاج، ومركز صحة ثاني الزقازيق بـ محافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بـ محافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بـ محافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بـ محافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بـ محافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقي اللقاحات.

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