الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 آلاف و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ منتصف أكتوبر الماضي، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 587 ألفًا و704 إصابات.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"، أن 178 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 535 ألفًا و207 متعافين. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و423 وفاة.