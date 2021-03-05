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تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لرحلة الإسراء والمعراج

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:13 ص
رحلة الإسراء والمعراج
رحلة الإسراء والمعراج
شيماء حسين
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في مثل هذه الأيام المباركة، يبحث كثيرون على محرك البحث جوجل عن موعد ليلة الإسراء والمعراج الذي حظى على  أعلى نسبة مشاهدة في الآونة الأخيرة حتى يصومون نهارها ويقومون ليلها ويتقربون فيها من الله سبحانه وتعالى لينالوا خيري الدنيا والآخرة، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير توقيت الليلة المباركة وبعض أسرارها: 


قصة الإسراء والمعراج وفقا للسنة النبوية


كانت هذه الرحلة في عام الحزن الذي فقد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنداه في الدنيا: السيدة خديجة رضوان الله عليها زوجته الأولى وأبي طالب عمه الذي رباه وكان دعمه له سبباً قوياً في عدم بطش المشركين به في كثير من المواقف.

وقبيل الرحلة المباركة ذهب النبي إلى أهل الطائف لدعوتهم فسخروا منه ووصل الأمر إلى ضربه حتى قال النبي الدعاء الوارد في السنة الشريفة "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتى و قلة حيلتي وهواني على الناس.. أنت رب المستضعفين... إلى من تكلني إلى غريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري.. إن لم يكن بك غضبا عليا فلا أبالي..."، فأرسل الله له جبريل عليه السلام مع ملك الجبال وقال يا محمد لو أرادت أن أطبق عليهم الجبلين وأهلكهم فقال صلوات الله عليه لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. 


معنى الإسراء والمعراج 


الإسراء لغة هو المشي ليلا أما المعنى فهو تلك الرحلة الأرضية والانتقال العجيب بمقاييس هذا العصر، حيث تم الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في جزء من الليل.

أما المعراج فهو الرحلة السماوية والعروج إلى السماوات العليا والارتقاء من الأرض إلى السموات السبع.

حقيقة الإسراء والمعراج


أجمع أهل العلم أن تلك الرحلة المباركة كانت في جزء من الليل وليست ليلة كاملة وكانت بجسد النبي صلوات الله عليه وسلم في حالة اليقظة وليس بروحه لقوله تعالى "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى".

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