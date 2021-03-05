إحباط هجوم مسلح على سجن مركزي في الصومال

تصدت قوات الأمن الصومالية بولاية بونت لاند شمال البلاد لهجوم مسلح استهدف السجن المركزي بمدينة بوصاصو، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قائد شرطة ولاية بونت لاند حسين علي محمود قوله، إن المسلحين حاولوا اقتحام السجن إلا أن قوات الأمن نجحت في التصدي للهجوم وإنهاء العملية بشكل سريع وهادئ.