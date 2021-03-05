الكشف على 610 حالات في قافلة طبية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪.‬‪ ‬وأضاف تاوضروس أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٦١٠ حالات بواقع ( ١٦٦ أطفال - ١٦٤ باطنة - ٩٤ جلدية - ٨٥ جراحة - ٥٥ تنظيم أسرة - ٤٦ نساء) بالإضافة الى إجراء فحوصات معملية لعدد ٥٥ حالة.أوضح الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة ان القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما ٧٤ مواطنا.