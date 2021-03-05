إسبانيا: إعطاء 4.23 مليون مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 4.23 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد بلغ 155 ألفا و864، جرعة من اللقاح في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75 % من السكان بجرعتين من اللقاح.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الفيروس قبل نحو 9 أسابيع.وفي سياق متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 3.14 مليون إصابة، والوفيات 70 ألفا و501.