جامعة الوادى الجديد تشارك فى بطولة الاتحاد العام للجان الرياضية

صرح أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، بأن فريق كرة القدم الخماسى بالجامعة، سوف يشارك فى تصفيات البطولة الذي ينظمها الاتحاد العام للجان الرياضية على مستوى الجمهورية بمدينة رأس البر برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد.وأكد "عباس" أن فريق اللجنة الرياضية بالجامعة حصل على المركز الأول على مستوى محافظة الوادى الجديد فى تصفيات اللجان الرياضية بالمحافظة.وأضاف أن البطولة التي ينظمها الاتحاد العام للجان الرياضية على مستوى الجمهورية تستضيفها مدينة رأس البر فى الفترة من 5 وحتى 13 مارس بمشاركة للجان الرياضية على مستوى الجمهورية.وأوضح أن فريق اللجنة الرياضية بالجامعة استعد لهذه البطولة التى يمثل فيها الفريق محافظة الوادى الجديد، مقدمًا الشكر لرئيس الجامعة لتقديمة كل أوجه الدعم للفريق والجهاز الفنى والإدارى.