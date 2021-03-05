وول مارت تتعهد باستثمار 350 مليار دولار في «منتجات أمريكية»

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة "وول مارت" عن خطط لاستثمار نحو 350 مليار دولار خلال العقد المقبل في منتجات يتم تصنيعها أو زراعتها أو تجميعها في الولايات المتحدة.وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة إن التقديرات تشير إلى أن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل، فضلا عن تفادي ما يقدر بنحو 100 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق توفير منتجات أقرب إلى العملاء.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون فرنر: " تتجه شركات كثيرة إلى القيام بعمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة، والنتيجة هي توفير مزيد من الوظائف للأمريكيين".