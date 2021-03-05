موعد جديد لعرض فيلم «فاست آند فيوريس»

قالت شركة يونيفرسال بيكتشرز إنها أرجأت عرض الفيلم الجديد من سلسلة (فاست آند فيوريس)"سريع وغاضب" حتى 25 يونيو أي بعد شهر من الموعد المحدد لعرضه إذ تحاول شركات صناعة السينما في هوليوود استجلاء الوقت الذي سيعود فيه عشاق السينما إلى دور العرض بأعداد كبيرة.ويلمح هذا القرار إلى ثقة الشركة في تحقيق انتعاش خلال الصيف بعدما أصبحت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكثر توفرا في الولايات المتحدة وكندا اللتين تشكلان معا أكبر سوق للسينما فيالعالم.ومن المقرر أن تبدأ دور السينما في مدينة نيويورك، ثاني أكبر منطقة لارتياد دور العرض في الولايات المتحدة، في فتح أبوابها اليوم الجمعة.