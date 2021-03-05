ضبط 3800 كيلو أسماك فاسدة في مخزن بالمنوفية

تمكنت إدارة التفتيش والمجازر بالتعاون مع الإدارة الصحية بتلا وإدارة التموين من ضبط كميات كبيرة من أسماك السردين المملحة، الغير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل مخزن مهجور وسط الزراعات بمركز تلا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحررت اللجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير الإدارة العامة للمجازر والتفتيش من ضبط محضر جنح أمن دوله طوارىء صحه، إضافه إلى تحرير 2 محضر جنح صحه تلا وتم سحب عدد 10 عينات من المضبوطات، ووضع المضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق.وتمكنت الحملة المكبرة من ضبط 3800 كيلو سمك سردين فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى ضبط 4450 كيلو ملح فاسد وغير صالح للاستهلاك، داخل مخزن متهالك بالمنطقه الزراعيه طالواقعه بين قرى بمم وكفر شحاته وزاويه بمم، وتم تحرز تلك المضبوطات.