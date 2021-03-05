رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تنمية المشروعات ينظم معرض البازار للمشغولات اليدوية

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:01 ص
معرض البازار للمشغولات
معرض البازار للمشغولات اليدوية
دعاء أبو العزم
طباعة
ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "البازار" للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل في الفترة من 11 مارس إلى 20 مارس، بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن المعرض يعد بداية لسلسلة من المعارض التى سينظمها الجهاز لترويج وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال الدورة الماضية لمعرض تراثنا للحرف اليدوية، والتى أكد فيها على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الحرف اليدوية والتراثية ومن أهمها مساعدة أصحاب هذه المشروعات فى تسويق منتجاتهم.

وأشارت نيفين جامع إلى اهتمام الرئيس والدولة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، يأتي للدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الهام لهذا القطاع كثيف العمالة، والذي يعد مصدر رئيسي للدخل في مختلف محافظات مصر، حيث تشتهر كل محافظة بعدة صناعات تراثية تتناقل خبراتها الأجيال وتعد المورد الاقتصادي الوحيد لهم، بالإضافة إلى أهميتها اجتماعيا، حيث توفر الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خاصة للمرأة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية، بجانب دورها الثقافي الهام في توضيح تاريخ مصر وحضاراتها المتنوعة وما انتجته للعالم من فنون وإبداع.

وأوضحت نيفين جامع أن التوسع في إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية له أثر كبير في تعريف الشباب والفتيات بثقافتهم وهويتهم وزيادة ارتباطهم بها وتكوين جيل جديد من الفنانين والحرفيين المهرة يساعد على استمرار هذه الحرف ويحافظ عليها من الاندثار ويعمل على تطويرها لتتفق مع الاحتياجات والاذواق المعاصرة مما يزيد من قدرتها على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.

موضوعات متعلقة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة 2021

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

فيتنام تبدأ التطعيم ضد كورونا الإثنين

الجمعية الملكية تُكرم عالمة في «أوكسفورد» على تطوير لقاح كورونا

تنامي الثقة في لقاحات كورونا مع تبدد المخاوف من الآثار الجانبية

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718