شرطة ميانمار تفتح النار على محتجين

ذكر شهود ووسائل إعلام في ميانمار أن الشرطة فتحت النار اليوم الجمعة في مدينة ماندالاي على المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري الذي وقع في أول فبراير، مما أسفر عن مقتل شخص.وقالت وسائل الإعلام إن الرجل أصيب بطلق ناري في العنق وتوفي.وفي وقت سابق من اليوم نظم حشد كبير مسيرة سلمية في أنحاء المدينة وهتف "العصر الحجري ولى، لا نخاف من تهديداتكم".