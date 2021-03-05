ألمانيا: إعطاء 6.81 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 6.81 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ225 ألفا و659 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عاما وأربعة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 10 أسابيع.وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 47ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.