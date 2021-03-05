«جولدمان» يرفع توقعه لسعر برنت في الربعين الثاني والثالث

رفع جولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر خام برنت للربعين الثاني والثالث خمسة دولارات للبرميل بعد أن أبقت أوبك وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإمدادات دون تغيير وقال إن "انضباط منتجي النفط الصخري" على الأرجح وراء زيادة إنتاج المجموعة بوتيرة أبطأ.وقال البنك في مذكرة بتاريخ أمس الخميس إنه يتوقع الآن أن تبلغ أسعار برنت 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021.وتفاعل منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة سريعا مع مكاسب أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية في الوقت الذي خفضت فيه السعودية ومنتجون آخرون كبار الإنتاج، بيد أنهم أحجموا عن تعزيز الإنتاج منذ تدمر الطلب بفعل الجائحة في العام الماضي.