«ارسم بسمة».. شباب ينظمون حفلا ترفيهيا لأطفال اللاجئين الأفارقة في أكتوبر

في لفتة إنسانية تعبر عن الوحدة وطيبة وحب المصريين لجميع العالم، قرر بعض الشباب بمدينة السادس من أكتوبر تنظيم حفل يعبر عن حبهم للأفارقة وإسعاد أطفالهم وهم موجودن على أرض مصر.وقال فوزي ناصيف، صاحب الفكرة، قرر الشباب المشاركين تنظيم هذا الحفل للأطفال اللاجئين الأفارقة من أجل رسم البسمة على وجوههم، خاصة بعد وقف بعض الأنشطة الترفيهية بسبب ظروف فيروس كورونا في الفترة الماضية.وأكد "فوزي" أن المصريين دائما في قلوبهم رحمه وإنسانية لذالك قررنا إسعاد الأطفال اللاجئين الأفارقة، قائلا: "لا توقف نفسك بعد الآن مهما كانت الظروف هنلاقى وسيلة نفرح بيها الناس".