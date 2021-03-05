442 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الجمعة، تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 173 ألفا و749 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية أن 378 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين إلى 164 ألفا و463 متعافيا.وبحسب الوزارة، توفى 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و215 وفاة، بينهم 822 شخصا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.