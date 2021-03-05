رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

حكماء المسلمين: زيارة بابا الفاتيكان للعراق تبعث برسالة تضامن للعالم

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:04 ص
البابا فرنسيس،
البابا فرنسيس،
ا ش ا
طباعة
أكد مجلس حكماء المسلمين أنه يتابع باهتمام زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق، باعتبارها تمثل فرصة كبيرة لتعزيز السلام، وتبعث برسالة تضامن مع كل ضحايا العنف في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة أن زيارة قداسة البابا التاريخية تأتي لتضمد جراح الشعب العراقي بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، وتمنح العراق والمنطقة الأمل في غد أفضل قائم على التسامح وقبول الآخر، كما أن حرص قداسته على إتمام الزيارة رغم التحديات، يعكس إيمانه بروح الأخوة الإنسانية، ويعد دعوة للتلاقي على المشتركات وإعلاء مبدأ المواطنة التي تساوي بين الجميع، بعيدًا عن دعوات الكراهية والطائفية والاحتراب.

ونوه مجلس حكماء المسلمين إلى أن الزيارة البابوية إلى العراق والجهود التي يبذلها قداسة البابا فرنسيس لتعزيز السلام تتسق مع رؤية المجلس وأهدافه في نشر السلام والتعايش ومواجهة الكراهية والتطرف، وبناء علاقة إنسانية قائمة على المحبة والاحترام المتبادل.

‎وقال الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين إن زيارات قداسة البابا فرنسيس المتعددة إلى العالم الإسلامي، عززت جسور الحوار والتلاقي بين الشرق والغرب، خاصة أنها تتكامل مع جهود أخيه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وجولاته وتحركاته في الغرب، وهو ما توج بزيارة مشتركة بين الرمزين الدينيين إلى دولة الإمارات وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي في فبراير 2019.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

فيتنام تبدأ التطعيم ضد كورونا الإثنين

الجمعية الملكية تُكرم عالمة في «أوكسفورد» على تطوير لقاح كورونا

تنامي الثقة في لقاحات كورونا مع تبدد المخاوف من الآثار الجانبية

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718