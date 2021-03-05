«جرح قطعي».. جريمة «غامضة» بقنا ضحيتها شاب

لقي شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك في ظروف غامضة، بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية، يُفيد مصرع حمدي محمد بدر، يبلغ من العمر 39 عامًا، مقيم بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة جنوبي المحافظة.وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية،تعرض الشاب لجرح قطعي في الصدر، ما أدى إلى مصرعه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل وغموض الحادث وضبط المتهمين.فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.