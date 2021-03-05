وزير الري: خطة لتوفير المياه للزراعات وموسم الصيف

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى المحافظات، وذلك بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة وموسم الزراعات الصيفية وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة.وأكد وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال إزالة المخالفات على نهر النيل ومنافع الري والصرف فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مع إحالة كافة المخالفات والتعديات للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري.وأشار عبدالعاطي، إلى استمرار أجهزة الوزارة المعنية بالتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو إزدحامات فى إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وموسم الصيف والأمطار خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على مياه النيل باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، والتنسيق التام بين الأجهزة المعنية بالمحافظات.