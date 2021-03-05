398 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91638 إصابة.ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1627 حالة.