10155 إصابة جديدة و172 وفاة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف اليوم الجمعة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية بـ10 آلاف و155 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و384 ألفا و917 حالة.وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "أنه في 5 مارس، سجلت أوكرانيا 10155 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 577 طفلا، و345 عاملا طبيا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 3 آلاف و355 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفى 172 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 4 آلاف و149 شخصا.وفي الإجمالي، وصل عدد المتعافين من المرض في أوكرانيا إلى مليون و191 ألفا و22 متعافيا، بينما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة به حتى الآن 26 ألفا و763 وفاة.وسجلت العاصمة "كييف" أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها مدينة فينيتسا وزاكارباتيا ثم إيفانو فرانكيفسك وجيتومير.