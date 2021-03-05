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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2198 إصابة جديدة و93 وفاة بكورونا فى بلغاريا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:16 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الجمعة عن تسجيل 2198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 255 ألفًا و381 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية فى بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية 93 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و506 وفيات.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 34 ألفًا و237 منهم 5 آلاف و307 مرضى بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 440 في وحدات العناية المركزة.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المتعافين بواقع 1638 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 210 آلاف و638 شخصًا منذ بدء الجائحة.

وسجلت العاصمة صوفيا أكثر الحالات المؤكدة حديثًا يليها بلفن ثم بلوفديف.

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