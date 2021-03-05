2198 إصابة جديدة و93 وفاة بكورونا فى بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الجمعة عن تسجيل 2198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 255 ألفًا و381 شخصًا.وذكرت وزارة الصحة البلغارية فى بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية 93 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و506 وفيات.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 34 ألفًا و237 منهم 5 آلاف و307 مرضى بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 440 في وحدات العناية المركزة.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المتعافين بواقع 1638 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 210 آلاف و638 شخصًا منذ بدء الجائحة.وسجلت العاصمة صوفيا أكثر الحالات المؤكدة حديثًا يليها بلفن ثم بلوفديف.