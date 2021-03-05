فرنسا: إعطاء 5.02 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 5.02 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في فرنسا بلغ 129 ألفًا و283، في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 2.1 عام لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.وفي سياق متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 3.9 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة إلى 87 ألفًا و888.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وستة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.